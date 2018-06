Urheilu

Hienoa skandinaavit! Ruotsilta, Islannilta ja Tanskalta komea aloitus Venäjän MM-kisoissa

MM-kisat ovat alkaneet Pohjoismailta hienosti. Islanti taisteli tasapelin Argentiinaa vastaan, Tanska voitti Perun 1–0 ja tänään Ruotsi kukisti Etelä-Korean 1–0.Kaksi voittoa ja yksi tasapeli on lähes täydellinen saldo. Se antaa Pohjoismaille hyvät mahdollisuudet taistella jatkopaikasta tosissaan lohkojensa jäljellä olevissa otteluissa.Ruotsalaiset tiesivät että heidän on välttämätöntä voittaa Korealaiset sen jälkeen kun Meksiko kukisti Saksan.Ruotsilla ja Tanskalla on erittäin hyvä mahdollisuus mennä jatkoon, eikä Islanninkaan peli ole pelattu. Kaikkea muuta.Islannin lohko on sen verran tasainen, että pelit menevät todennäköisesti ristiin ja viimeisellä kierroksella ratkotaan, kuka menee jatkoon.maiden pärjäämisessä avainsana tai avainasia, niin kuin jalkapallokielellä puhutaan, on ollut tiivis koko joukkueen puolustuspeli.Ruotsi ja Tanska ovat osoittaneet myös pystyvänsä hallitsemaan palloa tarvittaessa, mutta Islanti ei sellaiseen edes pyri.osoitti jo, että Saksa voi kaatua aktiivisella pelillä ja vastahyökkäyksillä. Jotta Ruotsi pystyy samaan Saksaa vastaan seuraavassa ottelussa, sen hyökkääjien täytyy saada palloja maaliin.Ruotsi voi voittaa myös Meksikon ja Tanska Australian, mutta Ranskan kanssa Tanskalla voi tulla vaikeaa.Kolme Pohjoismaata ensimmäisellä jatkokierroksella olisi jo todella kova juttu. Mutta katsotaan matsit ensin, niin kuin sanonta kuuluu.