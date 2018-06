Urheilu

HJK matkustaa Färsaarille Mestarien liigan karsinnoissa

Mestarien liigan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mestarien liigassa

HJK

Juttua muokattu 19.6. kello 13.29: Toisin kuin jutussa aiemmin kirjoitettiin, HJK:n mahdollisiin vastustajiin eivät kuuluneet Ruotsin Malmö, Norjan Rosenborg tai Puolan Legia Varsova. Juttua muokattu 19.6. kello 14.30: Toisin kuin jutussa aiemmin kirjoitettiin, HJK ei pelaa kotiotteluaan 12. heinäkuuta, vaan 10. tai 11. heinäkuuta.

karsinnat alkavat HJK:n osalta otteluparilla färsaarelaista Víkinguria vastaan.Víkingur on voittanut Färsaarten mestaruuden 2016 ja 2017.HJK aloittaa karsinnat kotiottelulla 10. tai 11. heinäkuuta. Vierasottelun Färsaarilla HJK pelaa seuraavalla viikolla.Víkingur on nähty aiemminkin suomalaisjoukkueen vastustajana. Kesällä 2013 seura pudotti Turun Interin Eurooppa-liigan karsinnoissa.Otteluparit arvottiin tiistaina Sveitsin Nyonissa.menestymisestä on tarjolla huomattavia rahapalkintoja. Jo ensimmäiselle karsintakierrokselle osallistumisesta Uefa maksaa Klubille 280 000 euroa.Jos HJK onnistuu pääsemään toiselle karsintakierrokselle, palkitsee Uefa siitä 380 000 eurolla.Mestarien liigan lohkovaiheeseen selviytyville 32 joukkueelle maksetaan 15,25 miljoonaa euroa kullekin. Päälle tulevat vielä voitoista ja tasapeleistä saatavat bonusrahat.on viimeksi pelannut Mestarien liigan karsinnoissa kesällä 2015. Silloin Klubi putosi jatkosta kolmannella kierroksella hävittyään kazakstanilaiselle Astanalle yhteismaalein 4–3.Kuluvan vuosikymmenen paras eurocupmenestys osui HJK:n kohdalle vuonna 2014, kun Klubi Mestarien liigan karsinnoista pudottuaan selvitti tiensä Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen saakka. Silloin HJK nappasi voitot tanskalaisesta FC Kööpenhaminasta ja italialaisesta Torinosta.Klubin kaikkien aikojen paras suoritus Euroopan kentillä koettiin vuonna 1998, kun seura eteni Mestarien liigan lohkovaiheeseen asti. Siellä tähtihetkien joukkoon mahtui muun muassa portugalilaisen Benfican kaataminen Olympiastadionilla lukemin 2–0.Eurooppa-liigan karsinnoissa pelaavien FC Lahden, Ilveksen ja Kuopion Palloseuran vastustajat arvotaan keskiviikkona.