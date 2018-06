Kohtalokkaan vapaapotkun aiheuttanut ruotsalaispelaaja joutui Saksa-tappion vuoksi vihamyrskyn kohteeksi – jalkapalloliitto ilmoitti tappouhkaukset poliisille

Urheilu

Kohtalokkaan vapaapotkun aiheuttanut ruotsalaispelaaja joutui Saksa-tappion vuoksi vihamyrskyn kohteeksi – jal

Saksa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/WorIdCupUpdates/status/1010625114029875201

Nyt

https://www.instagram.com/p/BkXvMCAgYec/?taken-by=jimmydurmaz

Ruotsin