Mikko Korhosella mahdollisuus saada kutsu golfin arvoturnaukseen – ”Olisihan se kiva lähteä painamaan yksi kisa isojen poikien kanssa”

Urheilu

Mikko Korhosella mahdollisuus saada kutsu golfin arvoturnaukseen – ”Olisihan se kiva lähteä painamaan yksi kis

Suomen

Elokuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuosi

Neljästä

Nousu

Vuoden