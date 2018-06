Urheilu

Tässä ovat jalkapallon MM-kisojen alkulohkojen tilanteet – näin jatkoon menevät joukkueet ratkeavat

Lohko A

Kisaisäntä

Uruguay

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lohko B

Lohkon

Lohko C

C-lohkon

Lohko D

Eräs

Lohko E

Kahden kierroksen

Serbian

Lohko F

Saksan

Lohko G

Englanti

Torstaina

Lohko H

Torstaina

Japani