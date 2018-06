Pelastaako Lionel Messi Argentiinan vai jysäyttääkö Islanti todellisen jymypaukun? HS seuraa D-lohkon päätöskierrosta hetki hetkeltä

Urheilu

Pelastaako Lionel Messi Argentiinan vai jysäyttääkö Islanti todellisen jymypaukun? HS seuraa D-lohkon päätöski

Argentiina

Argentiinan maalilla 31-vuotias Franco Armani tekee maajoukkuedebyyttinsä. Jaa



Argentiina 4-3-3, Nigeria 3-5-2, niillä lähdetään. Jaa



Esittelyt tehty, kansalisslaulut ohi. Peli on valmis alkamaan. Jaa



Joukkueet ovat pelaajatunnellissa, yleisö laulaa. Jaa



Nigerian valmentaja Gernot Rohr lupaili maanantaina, että ottelusta tulee kova ja viihdyttävä kamppailu. Se lupaus lienee helppo pitää. Jaa



El Diego on katsomossa. Jaa



Nigerialaisten ilmeet katsomossa ovat iloisia. Eivätkä argentiinalaisetkaan murjota. Näissä kisoissa yleisöllä on ollut hyvä meininki ainakin niissä otteluissa, joissa olen ollut paikalla. Toivottavasti sama säilyy kisojen loppuun asti. Ihmiset ovat tulleet futisjuhlaan, eivät tappeluun. Jaa



Argentiinalaisten kannattajilla on yleisössä ylivoima. Se voi olla sekä hyvä että huono asia, Sampaoli joutui jo kannattajien vihellyskonsertin kohteeksi. Hänestä on jo tullut syntipukki, mutta tämä peli voi muuttaa lähes kaiken, jos Argentiina voittaa. Jaa



Jotain kertoo tämäkin: Nigerian aloituksessa on kaksi 1980 luvulla syntynyttä pelaajaa, Argentiinan aloituksessa kaksi 1990-luvulla syntynyttä pelaajaa. Sampaoli valitsi kokeneen kokoonpanon, Nigeria luottaa nuoriin pelaajiinsa. Jaa



Argentiinalaiset vihelsivät kun päävalmentaja Sampaoli esiteltiin. Jaa



Argentiinan aloituskokoonpanossa on monta tuttua nimeä, jotka on totuttu viime vuosina näkemään Messin ympärille rakennetussa joukkueessa. Mutta yksi iso nimi puuttu: Sergio Agüero aloittaa penkillä. Kärjessä pelaa Gonzalo Higuain. Jaa



Argentiinan joukkue tuli kopista verryttelemään juuri nyt. Yleisö laulaa. Nigeria on ollut kentällä jo hyvän aikaa. Jaa



Näillä kokoonpanoilla Nigeria ja Argentiina lähtevät otteluun. Jaa



¡Tenemos onces confirmados!#NGA - #ARG#NGAARG #Rusia2018 pic.twitter.com/Xyx4D2zai2 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) 26. kesäkuuta 2018 Jaa





on pakkovoiton edessä tiistaina, kun se kohtaa MM-kisojen D-lohkon päätöskierroksen kamppailussa Nigerian.Nigeria on kahden ottelun jälkeen kerännyt kolme pistettä ja on kiinni toisessa jatkopaikassa puhtaan pelin Kroatian takana. Argentiinalla on sen sijaan vain yksi piste, ja se on tasapisteissä Islannin kanssa.Voittamalla Nigerian Argentiina ottaa melko varmasti jatkopaikan, sillä Islannin pitäisi tehdä kisojen suurin yllätys ja kaataa todella vakuuttavasti esiintynyt Kroatia voidakseen taistella kakkospaikasta. HS seuraa otteluita hetki hetkeltä tässä jutussa.