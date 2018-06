Urheilu

”Suomalaistallin” virolaiskuski Ott Tänak sai rallikipinän jo nuorena – ”Meillä haisi aina autotallissa bensa”

Tallinna

Ott Tänak

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tänak

Isot

Tänakin

Ralliautoilu

Mäkinen

Suurin