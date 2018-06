Onnistuuko Ruotsi voittamaan Meksikon? Alkavatko Saksan maalijuhlat? Ottelut yhä maalittomia – HS seuraa F-lohkon päätöskierrosta hetki hetkeltä

Juuri vapaapotkuissa ja kulmapotkuissa on ehkä Ruotsin suurin toivo. Ruotsin maajoukkue jakaa turnauksen pisimmän joukkueen tittelin Saksan, Serbian ja Islannin kanssa 186 sentin keskipituudella. Meksikon pelaajien keskipituus on 179 senttiä. Toisaalta Meksikon puolustus on tähän asti kestänyt erikoistilanteissakin hyvin.