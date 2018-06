Englanti ja Belgia vaihtoivat lähes kaikki pelaajansa illan otteluun – HS seuraa hetki hetkeltä G-lohkon kärkikamppailua, jossa kumpikaan ei juuri halua voittaa

Urheilu

Englanti ja Belgia vaihtoivat lähes kaikki pelaajansa illan otteluun – HS seuraa hetki hetkeltä G-lohkon kärki

Joku saisi kyllä uudistaa kansainvälisen jalkapallon soundtrackin - taas tulee ACDC:n Thunderstruck ja White Stripesin Seven Nation Army soi ihan varmasti ennen kuin huomaakaan. Olisi vähän erilaista jos futisväki ottaisi omakseen vaikka The Decemberistsin Cavalry Captainin tai pari biisiä uutta britti-indietä.



Kaliningradin uusi jalkapallostadion on erittäin hieno laitos. Ulkoseinää peittää valkoinen, metallinen verkko joka päästää kivasti valoa läpi. Kyllä tämmöinen Suomeenkin kelpaisi!



Aloituskokoonpanot Englanti: Jordan Pickford, Danny Rose, Eric Dier (C), John Stones, Jamie Vardy, Gary Cahill, Phil Jones, Fabian Delph, Marcus Rashford, Ruben Loftus-Cheek, Trent Alxander-Arnold. Belgia: Thibault Courtois (C), Thomas Vermaelen, Marouane Fellaini, Thorgan Hazard, Youri Tielemans, Adnan Januzaj, Moussa Dembele, Debryck Boyata, Michy Batshuayi, Nacer Chadli, Leander Dendoncker.



Kokoonpanot kertovat jo aika paljon siitä millainen ottelu on tulossa. Englannin penkillä Walker, Kane, Lingard, Henderson, Sterling, Trippier, Young, Alli. Belgian penkillä: Alderweireld, Vertonghen, De Bruyne, Lukaku, Eden Hazard, Mertens. Kyse ei ole pelkästä kierrättämisestä, vaikka Englannin valmentaja Gareth Southgate niin sanoikin. Voittajaa pelistä voi olla hankala löytää. Mutta katsotaan haluaako kumpikaan oikeasti hävitäkään.