Kolmessa lajissa olympiakultaa voittanut ME-nainen Irena Szewinska on kuollut – presidentti muistelee yleisurheilijaa Puolan urheilun ”ensimmäisenä naisena” Szewinska on yleisurheiluhistorian ainoa urheilija, jolla on ollut hallussaan sekä 100 metrin, 200 metrin että 400 metrin maailmanennätys.