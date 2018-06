Cheerleadingin EM-kulta Suomeen – Cheertanssin pronssijoukkue Cyrenesin kilpailijat ehtivät menestyä myös lääketieteellisen pääsykokeissa

Urheilu

Cheerleadingin EM-kulta Suomeen – Cheertanssin pronssijoukkue Cyrenesin kilpailijat ehtivät menestyä myös lääk

Cheerleadingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsinkiläisen

Helsinkiläiset

Cheerleadingin