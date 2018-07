Jatkuuko jalkapallon jättiläisten mahalasku, kun Brasilia kohtaa Meksikon? Lue maanantain MM-kisapelien ennakot

Urheilu

Jatkuuko jalkapallon jättiläisten mahalasku, kun Brasilia kohtaa Meksikon? Lue maanantain MM-kisapelien ennako

Brasilia–Meksiko kello 17

Jalkapallon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seuraa tätä

Belgia–Japani kello 21

Fifa-rankingin

Seuraa tätä