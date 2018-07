Urheilu

Jättiläiset pakattiin kotimatkalle – tilastoista näkyy, miksi Saksa ja Espanja eivät menestyneet

enää kiistää sitä, etteivätkö Venäjän MM-kisat olisivat olleet yllätykselliset ja viihdyttävät. Kahden edellisen MM-turnauksen finalistit ovat pudonneet kisoista tai ovat poissa kisoista. Vain vuoden 2006 finaalin Italialle hävinnyt Ranska on enää mukana kolmen aiemman MM-turnauksen loppuottelijoista.Sunnuntai-iltana istuin Kazanissa lentokoneessa, joka oli juuri lähtemässä liikkeelle kohti Moskovaa, kun matkustamossa vielä jännitettiin rangaistuspotkukilpailua Espanjan ja Venäjän välillä. Koneen noustessa isäntämaan voiton puolesta iloitsivat kolumbialaiset ja argentiinalaiset fanit, jotka huusivat ”Vamos Russia”.Mikä selittää näitä yllättäviä tuloksia?maajoukkueilla, kuten Saksalla ja Espanjalla, on elinkaarensa. Näissä kisoissa ne tulivat päätökseen. Nyt edellä mainittujen sijasta esiin ovat nousseet nuori Ranska, jonka kenttäpelaajien keski-ikä on 25, ja kenties parasta aikaansa elävä Belgia. Molemmilla on myös joukkue täynnä erinomaisia pelaajia.Venäjä on ollut myös hämmästyttävän juoksuvoimainen ja juoksi alkulohkonsa kahdessa ensimmäisessä ottelussa enemmän kuin yksikään toinen joukkue. Yhteensä 233 kilometriä.Maajoukkueen täsmällinen valmentaminen on vaikeampaa kuin seurajoukkueen valmentaminen. Ja sitä vaikeampaa turnausvalmentaminen on mitä haastavampi pelitapa joukkueella on.Espanjan pallonhallintaprosentti Venäjä ottelussa oli 75 ja onnistuneet syötöt se voitti lukemin 1031-204 – ja siitä huolimatta se ei onnistunut voittamaan nihilistisellä tavalla puolustanutta Venäjää.Tällaisessa turnauksessa täsmällisesti valmennettu yksinkertainen pelisysteemi on valttia. Syvällä puolustaminen ja vastaan iskeminen on helpompi organisoida kuin vastustajan puolustuksen murtaminen hitailla hyökkäyksillä.Se näkyy myös tilastoissa, kuten vaikkapa niin sanotussa Packing-tilastossa. Packing on uusi tilastollinen termi. Se perustuu saksalaisen start-up-yhtiö Impectin tilastodataan., että onnistuneen hyökkäyksen jälkeen vastustajalla on vähemmän puolustajia pallon ja maalin välissä, ja nämä ohitetut pelaajat on ikään kuin ”pakattu” ja otettu pois pelistä, eivätkä he voi enää puolustaa maaliaan.Onnistuneiden vastustajan puolustajien ohitusten ja oman joukkueen ohitettujen puolustajien välisestä suhteesta muodostuu joko positiivinen tai negatiivinen pakkausarvo.Impect laski pakkausarvot kaikille joukkueille alkulohkojen otteluiden jälkeen. Saksa oli kuudenneksi heikoin joukkue. Kolmessa ottelussa se oli ohittanut vastustajan puolustajan 40 kertaa, mikä oli sinänsä hyvä arvo, mutta sen omat puolustajat oli ohitettu 51 kertaa. Pakkausarvoksi muodostui siis -9.Kolmen ensimmäisen ottelun jälkeen parhaimmat pakkausarvot olivat Belgialla (+25), Venäjällä (+20), Ruotsilla (+18), Brasilialla (+16), Englannilla (+15), Ranskalla (+13) ja Kroatialla (+12). Kaikki joukkueita, jotka selviytyivät neljännesvälieriin.Seuraavaksi parhaimpien ryhmästä löytyivät Iran, Uruguay, Espanja, Tanska, Sveitsi. Jälleen Irania lukuun ottamatta joukkueita, jotka selviytyivät neljännesvälieriin.tietenkin hyökkäyksen ja puolustuksen tasapainosta. Saksalla se oli todella huono. Argentiina oli tässä tilastossa keskikastia, ja ehkä siksi ei ollutkaan yllätys, että sekin pakattiin kotimatkalle.Neljännesvälieriin selviytyneiden joukkueiden joukossa oli paljon joukkueita, jotka ovat pelanneet matalalla puolustusblokilla ja iskeneet vastaan. Jos vastustaja ei pysty puolustusmuotoa ohittamaan, on seurauksena helpommin positiivinen pakkausarvo.Kun näitä kisoja jälkikäteen analysoidaan, nähtäneen todennäköisesti, että pallohallinnalla ei ollut yhtä suurta merkitystä menestymiseen kuin edellisissä MM-kisoissa.Pallonhallinnan sijasta on korostunut pelin kontrollointi ilman palloa.