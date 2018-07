”Kylmä on tottumiskysymys” – Purjehtija ja vapaalaskija Juho Karhu lähtee Huippuvuorille lasikuituveneellä, jossa ei juuri ole eristeitä

Urheilu

”Kylmä on tottumiskysymys” – Purjehtija ja vapaalaskija Juho Karhu lähtee Huippuvuorille lasikuituveneellä, jo

”Puhe

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lisäjännitystä

Työn

Karhu

Nyt

Osalla

Mutta