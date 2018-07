Urheilu

Ruotsi on ollut puolustus­pelissään MM-kisojen paras joukkue – ja sitä on äärimmäisen vaikea voittaa

Ruotsi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta

Ruotsin

Kirjoittaja on Helsingin Sanomien urheilutoimituksen esimies.