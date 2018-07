F1-kuljettaja Kimi Räikkösen MM-näkymät hieman kirkkaammat – ”Katsotaan, kenen suuntaan asiat alkavat kääntyä, ja kuka on nopea, kuka ei”

Urheilu

F1-kuljettaja Kimi Räikkösen MM-näkymät hieman kirkkaammat – ”Katsotaan, kenen suuntaan asiat alkavat kääntyä,

Kimi Räikkönen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tunteeko

Ferrari

ei ollut hämmästynyt, kun Ferrari-johto jätti käyttämättä tallimääräystä Itävallan Grand Prix -kisan viimeisillä kierroksilla.Näin Räikkönen otti kakkossijan, ja MM-taiston johtoon palannut Vettel tuli kolmanneksi.”En yllättynyt siitä. Kuten aiemminkin olemme sanoneet, tiimissä on selvät säännöt, ja niiden mukaan me toimimme. Niin on ollut siitä asti, kun olen ollut tässä tiimissä. Tiedämme, mitä tapahtuu, jos asiat menevät siihen suuntaan. Silloin se on hyvin normaalia meille.””Mediahan tästä tekee ne isot jutut. Jossain kohtaa niin varmaan tehdään, ja se on täysin reilua. Mutta vielä ei ole sen aika”, Räikkönen perusteli torstaina Silverstonen lehdistötilaisuudessa.Räikkönen tarkoitti kommentillaan sitä, että vasta toisen kuljettajan menetettyä mahdollisuudet ajaa mestaruudesta, talli toimii sitten paremmin sijoittuneen hyväksi.Räikkönen yhä voivansa voittaa mestaruuden?”Ainakin näkymät ovat paremmat kuin muutama kisa sitten. Se on varmaa. Meillä oli kaksi keskeytystä, eikä se todellakaan auta minua, eikä myöskään tiimiä. Se kuuluu valitettavasti tähän urheiluun. Ne kisat sivuuttamalla olemme kyllä tehneet aika tasaista työtä, vaikka ainahan voisi olla paremmin. On varmistettava, ettei niitä koeta enää uudestaan, vaikka sellaisia sattuu kyllä kaikille. Kymmenisen vuotta sitten oli yleisempää, että jokaisella tiimillä oli jossain kohtaa vaikeuksia. Viime vuosina niin on sattunut aika harvakseen, eikä niiden varaan voi ainakaan laskea mitään”, Räikkönen tuumaili.tuo uuden lattian autoihinsa Silverstoneen.”Viime vuoden kisa ei ollut huono. Ajoimme vakaasti kakkosena, kun tuli rengasrikko, mikä pudotti meitä vähäsen. Vauhdillisesti olimme vahvempia kuin aiempina vuosina tällä radalla. Uskon, että kunhan saamme kaiken oikein, ehkä viikonlopusta tulee hyvä, kun tällä kertaa ei pitäisi olla niin tuulistakaan. Ei sitä kyllä etukäteen tiedä. Katsotaan, kenen suuntaan asiat alkavat kääntyä, ja kuka on nopea, kuka ei”, Räikkönen ruoti.Mahdollisesta jatkamisestaan Räikkönen oli niukkasanainen.”Se nähdään sitten myöhemmin. Eikä se ole päällimmäisenä mielessäni tällä hetkellä. Ei minulla ole vastausta. Katsotaan, mitä tapahtuu”, Räikkönen totesi.