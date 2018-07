Etkö seuraa jalkapalloa muutoin kuin MM-kisojen aikaan? Tässä pelaajat, joita kisoissa kannattaa pitää silmällä

Urheilu

Etkö seuraa jalkapalloa muutoin kuin MM-kisojen aikaan? Tässä pelaajat, joita kisoissa kannattaa pitää silmäll

Englanti: Harry Kane

Englannin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsi: Emil Forsberg

Emil Forsbergin

Ranska: N’Golo Kante

Vain

Uruguay: Edinson Cavani

Edinson Cavani

Brasilia: Philippe Coutinho

Brasilian

Venäjä: Denis Tšerishev

Vaihtopenkiltä

Kroatia: Luka Modrić

Luka Modrić

Belgia: Romelu Lukaku

Belgian

Lähteet: BBC, Bundesliiga.com, Fifa.com, Urheilulehti