Koko Englanti hokee nyt, mitä Gareth Southgate tekisi – päävalmentaja-aiheisista tarinoista tuli supersuosittuja, mutta millainen mies niiden sankari oikeastaan on?

Urheilu

Koko Englanti hokee nyt, mitä Gareth Southgate tekisi – päävalmentaja-aiheisista tarinoista tuli supersuosittu

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Southgate

Suomesta löytyy

Omaelämäkerrassaan

Southgate

Englannin

Southgatesta

Lähteet: Enckelmanin haastattelu, BBC, The Guardian, Daily Mail, Mirror.