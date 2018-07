Urheilu

Kroatia ja Venäjä tauolle tasatilanteessa – HS seuraa ottelua hetki hetkeltä

Tilanne Venäjä–Kroatia 1–1

Venäjän

Kroatian

Kisaisäntä

Fifa-rankingissa

HS seuraa ottelua hetki hetkeltä tässä jutussa.

Kroatia tasoitti! Andrej Kramarić puski pallon Venäjän maaliin 39. minuutilla.



Peliä pelattu 34 minuuttia. Kroatialle kolmas kulmapotku.



Venäjä johtoon! Denis Tšeryšev laukoi vasurillaan komean kudin vasempaan ylänurkkaan 31. minuutilla.



Päivän toinenkaan puolivälieräottelu ei ole ollut alkuvaiheessa mitään hyökkäyspelin ilotulitusta.



28 minuuttia pelattu. Kroatian Ivan Perišić ehti päineen keskitykseen rangaistusalueella, mutta pusku suuntautui ohi maalin.



Ensimmäinen puoliaika on nyt puolivälissä. Maalittomassa tasatilanteessa mennään. Pallonhallintaprosentit: Kroatia 69, Venäjä 31.



18 minuuttia täynnä. Pallonhallintaprosentit: Kroatia 67, Venäjä 33.



Kroatian Luka Modrić pelaa nyt 19. otteluaan joko MM- tai EM-kisoissa. Luku on maan ennätys. Myös Venäjän Sergei Ignaševitš tekee maansa ennätyksen 18. ottelullaan.



Kroatian toinenkaan kulmapotku ei tuonut tulosta. Kymmenen minuuttia pelattu.



Viimeisenä päineen pallossa oli Kroatian Ante Rebić.



Kroatia voitti kulmapotkun jälkeen kaksi peräkkäistä pääpalloa 16 alueella, mutta viimeinen pusku suuntautui yli maalin.



Kuudes peliminuutti menossa, Kroatialle ensimmäinen kulmapotku.



Kulmapotku annettiin pitkänä 16 rajalle. Ei tulosta.



Neljä minuuttia pelattu, Venäjälle ensimmäinen kulmapotku.



Ottelu käynnissä.



Kokoonpanot: Venäjä: Igor Akinfeev (kapteeni); Mario Fernandes, Ilya Kutepov, Sergei Ignashevich, Fedor Kudriashov; Denis Cheryshev, Daler Kuziaev, Roman Zobnin, Alexander Samedov; Aleksandr Golovin; Artem Dzyuba Kroatia: Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic; Ivan Rakitic, Luka Modric (kapteeni); Ante Rebic, Andrej Kramaric, Ivan Perisic; Mario Mandzukic Päätuomari: Sandro Ricci (Brasilia)