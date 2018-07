Martin Veinberg oli vielä nukkumassa, kun langan päässä tarjottiin stipendiä amerikkalaisen jalkapallon huippuyliopistoon Yhdysvaltoihin – ”Pääsin jo nuorempana treeneissä taklaamaan muita ilman, että he sille paljon mitään voivat”

Urheilu

Martin Veinberg oli vielä nukkumassa, kun langan päässä tarjottiin stipendiä amerikkalaisen jalkapallon huippu

Santahaminan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tallinnassa

Kesäkuun

Floridan

Suomalaisia

Reissullaan

Ammattiurheiluun

Kun

Neuvottelut