ja Ranskan välisen MM-välierän alla on noussut esiin termi moraalisesta finaalista.Ensimmäistä kertaa siitä huudeltiin jo puolivälierissä, kun Brasilia ja Belgia pistivät pöytään yhden kisojen hengästyttävimmistä näytöksistä.Moraalisesta loppuottelusta tai finaalisarjasta on puhuttu myös muissa lajeissa ja kisoissa, esimerkiksi jääkiekossa.Koko termi on kuitenkin kaikin puolin typerä.moraali tarkoittaa käsitystä oikeasta ja väärästä.Turnausten, kuten MM-kisojen, tavoitteena on seuloa kyseisen lajin paras maa, ja samalla logiikalla loppuottelussa pitäisi pelata kaksi parasta.Moraalisesta finaalista puhuvat viittaavat siihen, että se ”oikea” finaali saatetaan käydä jo aiemmassa vaiheessa, vaikkei silloin varsinaista palkintopokaalia jaetakaan.Heillä on argumenttinsa, sillä on totta, että tietyillä mittareilla parhaiten esiintyneet joukkueet kohtaavat joskus toisensa jo ennen loppuhuipennusta.Moraalisesta tai oikeasta finaalista höpöttämisen sijaan siinä tapauksessa pitäisi kuitenkin puhua kisoissa parhaiten esiintyneistä joukkueista – mikä sekin jättää tilaa näkemyseroille., MM-kisojen ollessa kyseessä formaatti on kaikilla tiedossa ennen turnauksen alkua.Joukkueet arvotaan lohkoihin, joista turnauskaavio johdattaa kohti keskustaa, loppuottelua. Arvontojen myötä tietty tuurielementti on mukana, ja se kuuluu olennaisena osana MM-kisoihin.Parhaina pidetyt joukkueet voivat joutua jo aikaisessa vaiheessa vastakkain, mutta se on pelin henki.Venäjän MM-kisoissa FIFA-rankingin perusteella arvontakoreihin jaettiin ensimmäistä kertaa kaikki joukkueet, ja niistä arvottiin alkulohkot.Parhaat joukkueet ja isäntämaa Venäjä sijoitettiin ykköskoriin, ja niin edelleen. Niin sanotut moraaliset finalistiehdokkaat siis pyrittiin hajauttamaan erilleen toisistaan.Mikä tekee MM-kisoista kuitenkin hienoa, on ennalta-arvaamattomuus. Kaikki ennakkokaavailut ovat menneet uusiksi, kun esimerkiksi Saksa jäi jo alkulohkoon.finaali on myös erittäin subjektiivinen käsite.Joku on voinut pitää käynnissä olevissa MM-kisoissa finaalin arvoisena Brasilian ja Belgian ottelua, joku tiistain välierää Ranska–Belgia.Mutta voiko ketään syyttää, jos pitää moraalisena finaalina esimerkiksi alkulohkon kamppailua vuoden 2010 maailmanmestarin Espanjan ja hallitsevan EM-ykkösen Portugalin välillä?Moraalinen finaali terminä ontuu. MM-kisat ovat kaiken lisäksi tulosurheilua, eikä tyylillä ole väliä.Finaalissa, kuten sunnuntaina 15. heinäkuuta Lužniki-stadionilla Moskovassa, kohtaavat aina turnauksen käänteissä parhaiten onnistuneet joukkueet.