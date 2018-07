Urheilu

Kovalyöntinen Otto Virtanen hyvässä vireessä Wimbledonissa –”On tämä paras junnuvoittoni”

Otto Virtanen

Voitto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Virtasen

Mistä

Virtanen

Pienen

Wimbledonissa

https://www.hs.fi/haku/?query=jonas+bjorkman

Tiistaina

Ottelua voi seurata Eurosport Playerin kautta internetissä.