Gareth Southgate onnistui uudistamaan Englannin, ja nyt nähty menestys on valmentajan mukaan vasta pieni välähdys siitä mitä joukkue voi lähitulevaisuudessa saavuttaa

Urheilu

Gareth Southgate onnistui uudistamaan Englannin, ja nyt nähty menestys on valmentajan mukaan vasta pieni väläh

Sujui

Englannin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juuri nyt

Englannin maajoukkueen

Samaan aikaan