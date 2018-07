Urheilu

Ruotsin seiväshypyn teinitähti Armand Duplantis tähyää jo kohti aikuisten maailman­ennätystä: ”Minulla on siih

Palataan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

”Perheen ennätyksen hyppääminen oli erityinen hetki.”

Laji-ihmiset

Rakkaus

Toisen

Teinipojasta

”Ei ole vain yhtä oikeaa tapaa hypätä. Jokainen hyppää eri tavalla.”

Duplantis

Pystyykö

Toisinaan

Seiväshypyn finaali lauantaina 14. heinäkuuta kello 13.50.