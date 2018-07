Ranskan juhlahumun pimeä puoli: yhteenottoja poliisin kanssa ja kyynelkaasua – Annecyssa 50-vuotias mies kuoli hypättyään matalaan kanavaan

Urheilu

Ranskan juhlahumun pimeä puoli: yhteenottoja poliisin kanssa ja kyynelkaasua – Annecyssa 50-vuotias mies kuoli

Ranska juhlii historiansa toista maailmanmestaruutta, kun Kroatia kaatui sunnuntaina 4–2, mutta juhlat ovat saaneet myös ikäviä piirteitä.Uutistoimisto AFP raportoi noin 30 nuoren joukon murtautuneen suosittuun Publicis Drugstore -kauppaan pääkatu Champs-Élyséellä Pariisissa.Joukko rikkoi kaupan ikkunat ja varasti viinipulloja sekä samppanjaa. Paikalle tullut poliisi joutui käyttämään kyynelkaasua, kun osa heitti poliisin päälle pulloja ja tuoleja.”Ei tuo ole oikea tapa juhlia”, Ranskan paita päällä tapahtumia seurannut fani sanoi kyynelehtien.Poliisi käytti vesitykkiä paikalle jääneiden häiriköiden hajottamiseen, kun muut juhlijat olivat alkaneet hiljalleen valua koteihinsa puolen yön aikaan.mukaan myös Lyonissa poliisi otti yhteen nuorten juhlijoiden kanssa.Kahakka, jossa oli arvioiden mukaan 100 nuorta, alkoi, kun juhlijat kiipesivät poliisiauton päälle ulkoilmakisastudion läheisyydessä kaupungin keskustassa.Poliisi käytti kyynelkaasua, johon häiriköt vastasivat heittämällä esineitä ja sytyttämällä roskakoreja tuleen.Marseillesissa pidätettiin poliisin mukaan kymmenen ihmistä.on sattunut myös kuolemantapauksia.Kaakkois-Ranskassa sijaitsevan Annecyn poliisi kertoi 50-vuotiaan miehen kuolleen. Mies oli hypännyt MM-finaalin loppuvihellyksen jälkeen matalaan kanavaan ja murtanut niskansa.Saint-Felixin pikkukaupungissa maan pohjoisosissa maailmanmestaruutta juhlinut kolmekymppinen mies kuoli ajettuaan puuta päin.Kolmevuotias poika ja kuusivuotias tyttö loukkaantuivat vakavasti juhlinnan aikana Frouardissa maan itäosassa, kun moottoripyörä ajoi heitä päin.Viranomaisten mukaan moottoripyöräilijä pakeni paikalta.turvaa AFP:n mukaan Pariisissa noin 4 000 poliisia ja turvallisuusjoukkojen henkilöä. Champs-Élysée on eristetty liikenteeltä laajalla säteellä.Toimenpiteiden takana on Ranskassa viime vuosina tehdyt terrori-iskut, joiden seurauksena hälytystaso on maassa korkealla.