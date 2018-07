Urheilu

Jokerit vahvisti hyökkäyskalustoaan – KHL:n maalitykki muuttaa Moskovasta Helsinkiin

Jääkiekon

http://www.jokerit.com/platt-tuo-karkiosaamista-hyokkaykseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jokerien