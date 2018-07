Urheilu

HS kysyi: Uskotko Suomen mahdollisuuksiin selvitä seuraaviin jalkapallon MM-kisoihin? Kansan vastaus oli tyly

MM-kisat päättyivät sunnuntaina Ranskan juhliin. Lopputurnaukseen osallistui peräti kolme Pohjoismaata: Ruotsi, Tanska ja Islanti.MM-alkulohkojen käydessä kuumimmillaan HS teetti kyselyn, jossa suomalaisilta kysyttiin: ”Jalkapallon MM-kisojen lopputurnaus järjestetään neljän vuoden kuluttua Qatarissa. Uskotko, että Suomi selviytyy silloin mukaan kisoihin?”Kansan vastaus oli tyly: Suomen MM-kisapaikkaan varmasti uskovien prosenttiosuus on nolla.Todennäköisenä Suomen kisapaikkaa pitää vain neljä prosenttia vastanneista kyselyssä, jossa vastaajia oli 1 001 ja jonka virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.Yli kolmannes vastaajista on varmoja, että Suomen miesten jalkapallomaajoukkueella ei ole Qatariin mitään asiaa. Runsaat 40 prosenttia taas pitää todennäköisenä, että Suomi jää MM-kisoista rannalle jälleen kerran.sanoen HS-gallupin mukaan lähes 80 prosenttia suomalaisista on täysin varmoja tai melko varmoja siitä, ettei Suomi selviä seuraaviin jalkapallon MM-kisoihin.Myönteisimmin Suomen mahdollisuuksiin suhtautuvat yli 60-vuotiaat ja kielteisimmin 31–39-vuotiaat.Puoluekannatuksen mukaan jaoteltuna pienen myönteisyyden pilkahduksen voi nähdä keskustan ja vasemmistoliiton kannattajien riveissä. Muiden puolueiden kannattajat sen sijaan suhtautuvat jalkapallomaajoukkueen MM-mahdollisuuksiin johdonmukaisen kielteisesti.Miesten ja naisten suhtautumisessa ei ole juuri eroa.

Ovatko suomalaiset realisteja, vai vaivaako heitä syvään juurtunut epäluottamus Suomen maajoukkueeseen, jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva?

”Varmaan sekä että. Molempia”, sanoo New Yorkista maajoukkuepelaajien tarkkailumatkalta tavoitettu Kanerva.

Mistä noin perustavanlaatuinen epäusko ja luottamuksen puute mielestäsi johtuvat?

”Jalkapallomaajoukkueen selviytymistä MM-kisoihin pidetään kansan keskuudessa mission impossiblena [mahdottomana tehtävänä].”Kanerva myöntää, etteivät maa­jouk­kueen pelit ja tulok­set ole aina suora­naisesti luotta­musta vahvis­taneet­kaan.MM-kar­sin­noissa Suomi on ollut ker­ran toiveikkaasti hilkulla jatkokarsinnan (1998) ja kerran suoran kisapaikankin (1986) suhteen, mutta yleensä optimistisimpienkin suomalaisten on ollut hankala suhtautua karsintoihin suurin odotuksin.Kahdenkymmenen viime vuoden aikana Suomen sijoitus karsintalohkossa on ollut neljä kertaa kolmas, kerran neljäs ja viimeksi viides.Kanerva sanoo, että epäuskossa ehkä näkyykin jonkinlainen suomalainen mentaliteetti.”Kuten joku on sanonut: pessimisti ei pety.”maajoukkue voisi tehdä luottamuksen saavuttamiseksi?Kanerva pitää tärkeänä näytön paikkana syksyllä ensimmäistä kertaa alkavaa Nations Leaguea eli Kansojen liigaa.Kansojen liigassa Euroopan jalkapallomaat on jaettu A-, B-, C- ja D-liigoihin, joiden voittajat pääsevät suoraan vuoden 2020 EM-lopputurnaukseen. Suomi pelaa C-liigassa samassa alkulohkossa Kreikan, Unkarin ja Viron kanssa.Lohkovoitto veisi C-liigan välieriin ja voitto välierässä loppuotteluun, jossa panoksena on paikka EM-kisoissa.”Alkulohkon voitto herättäisi varmasti toivoa. Se olisi sellainen kunnon sykäys, kun taakse jäisivät aiempi Euroopan mestari Kreikka ja viime EM-kisojen joukkue Unkari”, Kanerva sanoo intoa äänessään.Myös ulkomaisissa sarjoissa pelaavat suomalaiset voivat Kanervan mukaan luoda uskoa Suomen mahdollisuuksiin, jos he onnistuvat seuroissaan, vakiinnuttavat asemansa ja pääsevät mukaan entistä kovempiin peleihin.Ensi kaudeksi esimerkiksi maalivahti Lukas Hradecký https://www.hs.fi/haku/?query=lukas+hradecky siirtyi Saksan Bayer Leverkuseniin, Fredrik Jensen https://www.hs.fi/haku/?query=fredrik+jensen FC Augsburgiin ja Teemu Pukki https://www.hs.fi/haku/?query=teemu+pukki Norwich Cityyn. Leverkusen ja Augsburg pelaavat Bundesliigassa ja Norwich Englannin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla.”Toivoisin myös, että maajoukkueen viimeaikaiset esitykset antaisivat uskoa tulevaan. Karsinnoissa voitimme Islannin ja pelasimme Kroatian kanssa tasan. Harjoituspelissä kaatui Veikkausliiga-pelaajista kootulla joukkueella MM-kisoissa mukana ollut Marokko”, Kanerva sanoo.”Meillä on näyttöä siitä, että pystymme voittamaan. Menestyminen vaatii kuitenkin tasaista suorittamista, eikä se salli pelillistä heilahtelua.”

Uskotko Huuhkajien mahdollisuuksiin, ja jos uskot, mihin luottamuksesi perustuu?

"Usko on vahva, minulla ja pelaajilla."Kanerva muistuttaa, että nykyisessä maajoukkueessa on monta pelaajaa, jotka tekivät suomalaista jalkapallohistoriaa selviytymällä 21-vuotiaiden EM-turnaukseen vuonna 2009.Tuolloin joukkueeseen kuuluivat muun muassa Anssi Jaakkola Kasper Hämäläinen ja Jukka Raitala Kanervan mukaan he haluavat olla tekemässä historiaa myös aikuisten joukkueessa. Tahto ja yhdessä tekemisen halu ovat olemassa.Lisäksi Huuhkajissa on Kanervan mukaan kilpailua pelaajien kesken tietyille pelipaikoille. Sekin auttaa, vaikka laatupelaajia tarvitaan edelleen lisää.Valmentaja ja pelaajat siis luottavat ja uskovat itseensä. Riittääkö se vakuuttamaan suomalaiset niin, että seuraavalla kerralla HS-gallupkin tarjoaa aivan toisenlaisia vastauksia?

Millä keinoilla aiot vakuuttaa suomalaiset siitä, että jonakin päivänä myös Suomesta tulee MM-kisakansakunta muiden joukkoon?

”Täytyy olla realisti ja rehellinen mutta tuoda esiin myös hyvät asiat, joita tehdään.”Kanerva viittaa tilanteisiin, joissa suomalaisesta jalkapallosta ja maajoukkueen tekemisistä puhutaan.”Kun maajoukkue pärjää, ei se johdu siitä, että vastustaja pelasi paskasti”, hän huomauttaa.Kanervan mukaan osaksi maajoukkueen viimeaikaisten peliesitysten seurauksena suomalaisista pelaajista ollaan jo nyt ulkomaisissa seuroissa kiinnostuneempia kuin pitkään aikaan.Hän toivoo, että yhä useampi pelaaja pääsisi hyvään joukkueeseen ja kehittyisi siellä. Silloin voisi syntyä positiivinen kierre, jossa maajoukkue menestyisi vielä paremmin, jälleen uusista pelaajista kiinnostuttaisiin ja maajoukkue hyötyisi vuorostaan siitä – ja niin edelleen.muistuttaa, että Suomessa on vasta alettu tehdä samanlaista työtä menestyksen puolesta kuin Islannissa ja Belgiassa kymmenkunta vuotta sitten. Tuloksia on odotettavissa, mutta se vie aikaa.Taitavien pelaajien kasvattaminen ja seurojen kehittäminen vaativat paljon osaavaa työtä ja uskoa siihen, että työ kannattaa.Luottamuksen lisäämisessä ja uskon luomisessa maajoukkueella on tärkeä rooli.”Luottamusta tulee tekojen kautta. Se on selvä”, Markku Kanerva sanoo.