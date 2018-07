Urheilu

HJK:n jalka on jo jatkopeleissä – ellei Färsaarten pikkuseura tee toista urotekoaan Suomen jalkapallon kustann

Muistatteko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi

HJK on

HJK–Víkingur Telia 5G -areenalla tiistaina kello 19.