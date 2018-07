Islannin jalkapallomaajoukkueen maan historian ensimmäisiin MM-kisoihin luotsannut Heimir Hallgrimsson jättää joukkueen

Urheilu

Islannin jalkapallomaajoukkueen maan historian ensimmäisiin MM-kisoihin luotsannut Heimir Hallgrimsson jättää

Islannin

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jalkapallon

Bergssonin

Lähteet:KSI, Reuters.