Jalkapallon MM-kisoja varten rakennetulla stadionilla karu kohtalo Volgogradissa – kuvat ja video kertovat mittavista vahingoista

Волгоград-Арена на следующий день после потопа Фото Александр Нагайцев #Ротор #Волгоград #ВолгоградАренаhttps://www.instagram.com/p/BlTgrvpAcWt/

A post shared by ФК "Ротор" г. Волгоградhttps://www.instagram.com/fcrotor/ (@fcrotor) on Jul 16, 2018 at 12:48pm PDT