Jalkapallon tulevat super­tähdet – Heidät näet pian Mestarien liigassa ja MM-kisoissa

Seurat estivät monen pelaajan pääsyn EM-kisoihin

EM-kisamatkoja

http://www.thefa.com/news/2018/jul/16/england-u19s-squad-named-for-euro-finals-160718

https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/marcus-forss-ei-edusta-suomea-u19-em-lopputurnauksessa

Suomen joukkueella on vielä mahdollisuus edetä mitalipeleihin

Portugali–Suomi sunnuntaina Vaasassa kello 18.30. Yle TV2 näyttää ottelun suorana.