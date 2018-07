Superlupaus Olli Ojanaho sai ”suunnistusähkyn” ja kieltäytyi MM-kisoista – ”Palaute on ollut pelkästään positiivista ja kannustavaa”

Urheilu

Superlupaus Olli Ojanaho sai ”suunnistusähkyn” ja kieltäytyi MM-kisoista – ”Palaute on ollut pelkästään positi

Millaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsinkiläinen

Moninkertainen

Tämän

Tämän

Seuraavan

Suunnistuksen MM-kisat käydään Latvian Riiassa ja Siguldassa 4.–11. elokuuta.