Miten Räikkönen ja Bottas onnistuvat Unkarin gp:ssä? Kiusaako Ferrarin starttivahvuus Mercedestä? HS seuraa kisaa hetki hetkeltä

Urheilu

Miten Räikkönen ja Bottas onnistuvat Unkarin gp:ssä? Kiusaako Ferrarin starttivahvuus Mercedestä? HS seuraa ki

Kun

Unkarissa

HS seuraa kisaa hetki hetkeltä.

Kimi kisaan ultrasofteilla.



Unkarissa nähty historian saatossa neljä suomalaisvoittajaa. Saadaanko nyt viides?



Ilmalämpötila yli 30 astetta, radan lämpötilan odotetaan laskevan illan myötä.



Ennen kansallislauluja vietetään hiljainen hetki Sergio Marchionnen muistoksi



Starttiin aikaa 20 minuuttia.



Radan lämpötila lähes 60 astetta, kestääkö jäähdytys kaikilla?



Alonso sai onnittelulaulun radion kautta ennen kisaa. Hän täyttää tänään 37 vuotta.