Kiina yrittää tehdä munkkiluostarien oppilaista talviolympiavoittajia – Maa sai viime talvena Koreasta vain yhden kultamitalin

Kiina yrittää tehdä munkkiluostarien oppilaista talviolympiavoittajia – Maa sai viime talvena Koreasta vain yh

on huolestuttu talviolympiaurheilijoiden vähäisestä määrästä ja siitä, menettääkö maa kasvonsa kotikentällään vuoden 2022 Pekingin talviolympialaisissa.Siksi maassa yritetään tehdä buddhalaisten munkkiluostareiden kamppailulajikoulujen oppilaista talviurheilijoita.125 Henanin provinssissa sijaitsevan Songshan Shaolin temppelin teini-ikäistä oppilasta on muuntamassa kamppailulajikykynsä palvelemaan maansa mitalitoiveita lumiolosuhteissa.Viimeisin 23 oppilaan ryhmä lähti Pekingiin maanantaina. Siellä he harjoittelevat freestylehiihtoa ja muita olympialajeja, kiinalaismediassa kerrotaan AFP:n mukaan.Parhaat pääsevät Uuteen-Seelantiin hiomaan taitojaan.Henanista on kiinalaisen uutistoimisto Xinhuan mukaan valittu 600 tyttöä ja poikaa, joista koetetaan tehdä olympiaurheilijoita. Viranomaiset pohtivat myös lahjakkaiden skeittareiden, akrobaattien ja trampoliinitaiturien pyytämistä lajinvaihtoon. Tavoitteena on ”rikastuttaa lahjakkuuksien poolia jää- ja lumilajeissa.”sai viime talven PyeongChangin olympialaisista yhdeksän mitalia, joista vain yksi oli kultainen. Jättimaalla riittää siis parannettavaa.Vuonna 2014 Sotšista mitaleja tuli niin ikään yhdeksän, silloin kultaisia oli kolme. Vancouverista vuonna 2010 saldo oli hiukan parempi, 11 mitalia, joista viisi kultaista.