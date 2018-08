Suomi pelaa torstaina loppuottelupaikasta amerikkalaisen jalkapallon EM-kisoissa – ”Ranska on äärimmäisen nopea joukkue”

Urheilu

Suomi pelaa torstaina loppuottelupaikasta amerikkalaisen jalkapallon EM-kisoissa – ”Ranska on äärimmäisen nope

Amerikkalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Amerikkalaisen jalkapallon EM-kisojen ottelut pelataan Myyrmäen stadionilla. Torstaina kello 16 Itävalta–Ruotsi ja kello 20 Ranska–Suomi.