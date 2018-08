HJK ja Bate Borisov taistelevat paikasta Mestarien liigan kolmannelle karsintakierrokselle – HS seuraa ottelua hetki hetkeltä

Hyvää iltaa täältä Töölön jalkapallostadionilta. Ottelun alkuun on enää kolmisen minuuttia, ja katsomot alkavat olla täynnä. HJK:n kannattajakatsomo pitää jo kiitettävästi ääntä. Tästä on odotettavissa tärkeä ilta niin Klubille kuin suomalaiselle jalkapallolle. Erotuomarit tulevat tänään Belgiasta, Klubin yksinäisenä kärkenä aloittaa Klauss. Maalissa Rudakov, puolustuslinja Sumusalo, Patronen, Obilor, Rafinha. Keskikenttä Annan, Mensah, Mosa, Dahlström, Riski. Paikalla on myös noin 40 Baten kannattajaa.