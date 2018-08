Urheilu

Voittava kierre alkaa katsomoista – monien Veikkausliigan seurojen stadionit vastaavat kuitenkin hädin tuskin

ja Baten välisessä Mestarien liigan karsintaottelussa keskiviikkona loppuunmyyty katsomo pullisteli väkeä ja stadionin kassakoneet kilisivät tauotta.Samaan aikaan liput liehuivat, laulut kaikuivat ja yleisö sai kokemuksen, joka oli enemmän kuin pelkkä jalkapallo-ottelu.Ilta Töölön helteessä oli suomalaisen jalkapallokulttuurin voitto, koska pelin ympärille oli onnistuttu luomaan tapahtuma, joka innostaa monia satunnaiskävijöitä peleihin toistekin.tänä kesänä päässyt todistamaan jo kolmesti aiemmin loppuunmyytyä jalkapallokatsomoa.Heinäkuussa Vaasassa ja Seinäjoella pelattiin jalkapallon 19-vuotiaiden EM-kisat, ja Suomen pelit niin Italiaa, Norjaa kuin Portugalia vastaan olivat loppuunmyytyjä.Vaasan stadionille mahtuu noin 5 000 katsojaa, Seinäjoelle noin 6 000. Yhteistä Töölön, Vaasan ja Seinäjoen stadioneille on se, että ne ovat kaikki uusia, moderneja futispyhättöjä, joihin katsojan on helppo tulla ja kätevä olla. Palvelut toimivat silloinkin, kun yleisöä on runsaasti.Samaa ei voi sanoa läheskään kaikista Veikkausliigan pelipaikkakunnista.Vaikka seurat ovat muuten kyenneet kehittämään toimintaansa, joutuu moni joukkue viihdyttämään katso­jiaan stadioneilla, jotka vastaavat olosuhteiltaan hädin tuskin 1990-luvun vaatimuksia.Vaikka jalkapallotapahtuman ytimessä on edelleen peli, ja parhaiten yleisöä saa paikalle voittava joukkue, tarvitaan nykyajan kamppailussa ihmisten vapaa-ajasta muutakin.Suurista yleisömääristä alkaa voittava kierre. Media huomaa yleisön kiinnostuksen lajiin heti, ja perässä seuraavat sponsorit – sekä tietysti uudet innokkaat junioripelaajat.