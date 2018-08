Norjan Therese Johaug palasi ylivoimaisella voitolla Kv. hiihtoliiton alaisiin kilpailuihin – jätti olympiavoittajan toiseksi rajussa ylämäkilpailussa: ”Olin valtavan hermostunut”

Urheilu

Norjan Therese Johaug palasi ylivoimaisella voitolla Kv. hiihtoliiton alaisiin kilpailuihin – jätti olympiavoi

Norjalainen

Johaug

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kisassa

Krista Pärmäkoski

Viime