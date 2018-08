Urheilu

Hulluja nuo raumalaiset, hellettä pukkaa, aurinko paistaa ja jäähalli on tupaten täynnä lätkäfaneja

Rauma

Tunnelma

Pitsiturnauksessa

. Näky on lähes epätodellinen. Aurinko paistaa, lämmintä on yli hellerajan ja väki jonottaa pitkänä matona jäähalliin, vaikka kello ei ole kymmentäkään aamulla.Lukon ja Ässien ottelu kiinnostaa aina, mutta Pitsiturnauksessa erityisesti. Halli oli loppuunmyyty, 4 700 katsojaa.nousi karnevaalimaiseksi, kun kokenut Toni Koivisto https://www.hs.fi/haku/?query=toni+koivisto teki 2–1-voittomaalin Ässiä vastaan.Näin on Raumalla, mutta vain kerran vuodessa. Pitsiturnaus alkaa olla kuuluisa vetovoimastaan, ja menossa on 25. kerta.tämä tunnelma. Tänne tulee katsojia Raumalta, lähipaikkakunnilta ja sitten on tämä perinne”, Hanna Loponen https://www.hs.fi/haku/?query=hanna+loponen , 18, sanoi. ”Tämä on kauden avaus.”Loponen ja Veera Hellström https://www.hs.fi/haku/?query=veera+hellstrom ovat intohimoisia Lukon kannattajia. Pelipaidat ovat päällä tietenkin.”Olemme käyneet katsomassa seitsemän vuotta joka ikisen kotipelin, eikä halli ole näin täynnä koskaan muulloin. Eikä tunnelma ole koskaan niin hyvä kuin nyt”, Loponen sanoi.on noussut kulttiasemaan kotimaisessa kiekkoilussa. Se pelataan heti, kun Liigan työehtosäännöt sallivat joukkueiden yhteisharjoittelun. Pelaajat ovat keskenkuntoisia ja joukkueet raakileita, mutta ihmiset katsomossa valmiina kovempaan kannustukseen kuin kertaakaan pimeän talven aikana.”Luulen, että kun on ollut Pitsiviikko ja Mustan pitsien yö, kaikki ne kuuluvat samaan ketjuun”, lukioikäinen Loponen sanoi.Ennen vanhaan Pitsiturnaus pelattiin jopa samana päivänä Mustan pitsien yön kanssa.

