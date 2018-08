Wayne Gretzkyn šokkikauppa todisti 30 vuotta sitten, että mitä tahansa voi tapahtua – Jari Kurri sai siitä yllättävän vihjeen aiemmin mutta ei uskonut

Urheilu

Wayne Gretzkyn šokkikauppa todisti 30 vuotta sitten, että mitä tahansa voi tapahtua – Jari Kurri sai siitä yll

Jääkiekkoa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elokuun

Oilersin

Kesää

HS kertoi

Dynastia

Kurri siirtyi

https://nakoislehti.hs.fi/4e376c4d-212a-4f9d-a6ee-66c426025a10/30