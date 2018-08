Urheilu

Jääkiekko-TPS repäisee taas– nyt pelataan pride-ottelu ja peli kiusaamista vastaan

Turun Palloseura näyttää teoillaan kuuluvansa monikulttuurisen ja tasa-arvoa korostavan urheilun eturintamaan.Tulevalla kaudella TPS pelaa pride-ottelun, haluaa näyttää tietä kiusaamista vastaan ja ojentaa käden monikulttuurisuudelle.Eikä kerta ole ensimmäinen. Jokseenkin tasan vuosi sitten tuli uutinen, että Turun kiekkoylpeys luopui cheerleadereistaan. Ja Turun Gatorade center oli sentään tunnettu hyvin tanssivista nuorista naisistaan.Cheerleader-tapaus oli pientä, kun TPS upotti tasa-arvoa korostaakseen historiallisen logonsa sateenkaaritaustaan.Molemmissa tapauksissa reaktiot lainehtivat laidasta toiseen.Liiga alkaa syyskuun puolivälissä ja heti lokakuun viidentenä TPS pelaa pride-ottelun SaiPaa vastaan. TPS lupaa tiedotteessaan alkushow’ta, jossa TPS:n merkki saa uusia värisävyjä. Pelaajilla on mahdollisuus käyttää mailoissaan sateenkarivärein koristeltua eristysnauhaa.Pride-ottelut ovat tuttuja NHL:ää seuraaville, ja Ruotsissakin niitä on pelattu.Jotkut pelaajat ovat käyttäneet luistimissaan pride-henkisiä nauhoja.Monikulttuurinen peli on vuorossa itsenäisyyspäivän kynnyksellä 30. marraskuuta, kun TPS kohtaa Rauman Lukon.Heti itsenäisyyspäivän jälkeen TPS kohtaa KalPan 7. joulukuuta pelissä, jonka teemana on käydä kiusaamista vastaan. TPS haluaa korostaa, ettei sen toimintayhteisössä kukaan jää yksin.TPS on antanut ottelukonaisuudelleen nimeksi Jääkiekko kuuluu kaikille.”Näistä peleistä puhutaan, mutta ennen kaikkea nautitaan”, TPS kirjoitti tiedotteessaan.