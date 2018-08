Urheilu

Brittiseura ei tyytynyt perinteiseen eläinmaskottiin – Boiler Man on kuumavesisäiliö

Urheilussa on nähty vuosien varrella jos jonkinlaisia maskotteja, mutta yksi hämmentävimmistä nähtiin lauantaina, kun Englannin Mestaruussarja pyörähti käyntiin.



West Bromwichin maskottina kentällä asteli Boiler Man – toisin sanoen kuumavesisäiliö, jolla toki on jalat ja kädet. Seuran tuore yhteistyökumppani on säiliöitä valmistava yritys. Sen logo on myös joukkueen peliasussa.



Sosiaalisessa mediassa maskotista otettiin luonnollisesti kaikki irti.

Avausottelussa Boiler Man ei pystynyt auttamaan seuraansa voittoon asti. Bolton nappasi 2–1-voiton avauskierroksen pelistä.