Yleisurheilun EM-kisat polkaistaan käyntiin tänään, heti avauspäivänä tulessa viisi suomalaista – katso koko kisaohjelma täältä

Urheilu

Yleisurheilun EM-kisat polkaistaan käyntiin tänään, heti avauspäivänä tulessa viisi suomalaista – katso koko k

Yleisurheilun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maanantai 6.8.

Tiistai 7.8.

Keskiviikko 8.8.

Torstai 9.8.

Perjantai 10.8.

Lauantai 11.8.

Sunnuntai 12.8.