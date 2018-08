Marika Teinin perustasokin voi riittää MM-mitalille – ”Ei tarvitse tehdä mitään ihmeellisempää kuin sen minkä osaa”

Urheilu

Marika Teinin perustasokin voi riittää MM-mitalille – ”Ei tarvitse tehdä mitään ihmeellisempää kuin sen minkä

Sigulda

Yksilöurheilijan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Neljän

Toukokuussa

Jo

EM-kisoissa

Maaliskuussa

Latvian MM-kisoissa on tiistaina vuorossa keskimatka. Yle seuraa kilpailuja suorilla lähetyksillä.