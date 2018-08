EM-titteliä puolustava Edis Tatli on nykyisin rennompi nyrkkeilijä: ”Ennen minulla oli sellainen nuoren pojan into ja halu”

Urheilu

EM-titteliä puolustava Edis Tatli on nykyisin rennompi nyrkkeilijä: ”Ennen minulla oli sellainen nuoren pojan

Rentous

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Erityisen

Tilanne

Tatlin

Nyrkkeilijän

Boxing Night Olavinlinna lauantaina 11. elokuuta Savonlinnan Olavinlinnassa.