Mikko Korhosella tärkeä asia mallillaan ennen uran ensimmäistä major-kilpailua – kenttä miellyttää silmää: ”Näyttää tosi hienolta”

Urheilu

Mikko Korhosella tärkeä asia mallillaan ennen uran ensimmäistä major-kilpailua – kenttä miellyttää silmää: ”Nä

Suomen

Siinä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Korhonen

Kilpailussa

Suomessa kilpailua voi seurata Viasatin ja Viaplayn välityksellä.