Suunnistaja Thierry Gueorgiou voitti neljännentoista MM-kultansa, ja sitten hänen elämänsä mullistui – ”Joka päivä ajattelen, että silloin oli kivempaa”

”Viime vuonna olin MM-kisoissa hyvin keskittynyt. Se oli sekoitus stressiä ja jännitystä.”

aikojen parhaana miessuunnistajana pidetyn ranskalaisen Thierry Gueorgioun https://www.hs.fi/haku/?query=thierry+gueorgioun elämä mullistui runsas vuosi sitten.Ensin hän voitti Virossa uransa neljännentoista maailmanmestaruuden – viimeisessä kilpailussaan huippusuunnistajana. Viikon kuluttua hänestä tuli isä. Siitä viikon päästä hän aloitti kokopäivätyöt Ruotsin suunnistusmaajoukkueen valmentajana.Gueorgiou, 39, kertoo valmistautuneensa uransa loppumiseen hyvin, koska hän tiesi, että monille huipuille elämänmuutos on vaikea.”Se on iso haaste, koska uran jälkeen elämässä on vähemmän tunteita. Oma urani päättyi unelmatavalla, juuri niin kuin olin halunnut”, Gueorgiou sanoo HS:lle Latvian MM-kisoissa yllään Ruotsin maajoukkueen paita.”Lapsi täytti ison osan elämästäni, ja olen hänestä superonnellinen. Mutta silti ajattelen joka päivä uraani ja sitä, että silloin oli kivempaa.”on myös Suomessa tunnettu hahmo jopa yli lajirajojen, ainakin kestävyysurheilupiireissä. Seuratasolla hän edusti joensuulaista Kalevan Rastia ja johdatti sen useisiin Jukolan viestin voittoihin.Silminnäkijän tarina alkukesältä 2013 kertoo paljon. Tuolloin Gueorgiou oli Sotkamossa harjoittelemassa samana kesänä siellä pidettyihin MM-kisoihin.Vuokatin urheiluopistolla muutamat seuraavan talven olympialaisiin tähdänneet Suomen maajoukkuehiihtäjät tarkkailivat Gueorgioun fyysistä olemusta kunnioituksensekaisin katsein ja totesivat, että siinä menee äärimmäisen kovan näköinen huippu-urheilija.Gueorgiou harjoitteli taitopuolta – siis itse suunnistamista – tiettävästi enemmän kuin kukaan muu huippunimi. Tässä mielessä hän oli edelläkävijä, joka on tavallaan pakottanut haastajansa muuttamaan harjoitteluaan samaan suuntaan.Gueorgiou saavutti maailmanmestaruuksistaan kahdeksan keskimatkalla, jolla radat ja maastot ovat suunnistuksen kannalta vaikeammat kuin pitkällä matkalla ja sprintissä. Tätä perua on myös Gueorgioun kansainvälinen lempinimi Keskimatkan kuningas.Gueorgiou myöntää, että nyt hänen elämänsä on huomattavan erilaista kuin urheilijana, vaikka hän harjoittelee edelleen paljon.maajoukkueessa Gueorgiou vastaa kahden päävalmentajan alaisuudessa taitoharjoittelusta. Hän suunnittelee ja organisoi suunnistusharjoituksia niin maajoukkueleireillä kuin yksilöllisestikin.”Nykyään nukun varmaan puolet vähemmän kuin urheilijana. Teen paljon töitä myöhään illalla enkä laske tunteja. Urheilijana kyse oli vain minusta ja siitä, että yritin olla mahdollisimman hyvä. Nyt yritän auttaa noin kahtakymmentä urheilijaa.”Gueorgiou kaipaa urheilu-uraltaan eniten sen tarjoamia tunteita ja adrenaliinikuureja. Tärkeysjärjestyksessä MM-kisat olivat hänelle aina kaiken muun edellä.”Viime vuonna olin MM-kisoissa hyvin keskittynyt. Se oli sekoitus stressiä ja jännitystä. Nyt valmentajana ei ole sellaisia tunteita, vaan kaikki on melko tasapaksua eikä ole juuri paineita. Täällä kisoissa olen vähän kuin katsojana.”Gueorgiou pitää suurimpina vahvuuksinaan kahta seikkaa.Hän tietää, miltä urheilijasta tuntuu kilpailun lähdössä, kun hetken päästä on kyse suorituksen ja hermojen hallinnasta.Harjoituksissa hän pystyy juoksemaan ja suunnistamaan maastossa vaikka urheilijan mukana ja antamaan välitöntä palautetta, koska on yhä kovassa kunnossa.”Yritän pysyä hyvässä kunnossa, koska haluan seurata juoksijoita metsässä. Auttaa paljon, kun tiedän, mitä he tekevät siellä. Sillä tuntuu olevan heillekin merkitystä”, Gueorgiou kertoo.”Talvikauden leireillä juoksin jopa 30 tuntia viikossa, mutta kotona en harjoittele niin paljon. Lenkkeilen poika mukana työntörattaissa.”Tämän kesän Jukolassa Gueorgiou ei ollut mukana Kalevan Rastin joukkueessa.”En ole kilpaillut viime vuoden MM:n jälkeen. Jos teen jotain, teen sen 300-prosenttisesti. Jos kilpailen, haluan tehdä sen erittäin hyvin. Toki olisin ollut riittävän hyvässä kunnossa Jukolaan, mutta en nauti asioiden tekemisestä vain puolittain valmistautuneena.”

Mikä oli urasi hienoin hetki?

Suunnistuksen MM-kisat jatkuvat torstaina Latvian Siguldassa viesteillä. Yle näyttää kisoista suoria lähetyksiä.

”On aina vaikea valita yksi, mutta kyllä se oli ensimmäinen MM-voittoni vuonna 2003. Se ei mullistanut elämääni, koska suunnistus on pieni laji, mutta se antoi merkityksen monen vuoden työlle. Isäni oli siihen aikaan valmentajani, ja saavutin jotain suurta. Tuntui hienolta saavuttaa unelma, koska olin luullut monta kertaa, etten pysty siihen.”