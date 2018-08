Täällä kasvaa HJK:n hyökkääjätähti – Eetu Vertainen oli juniorina hidas ja kankea, mutta valmentajan apu ja kova työ tekivät hänestä liigapelaajan

Urheilu

Täällä kasvaa HJK:n hyökkääjätähti – Eetu Vertainen oli juniorina hidas ja kankea, mutta valmentajan apu ja ko

Suomalaisessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vertainen

Koskela

Vertainen

Olimpija Ljubljana-HJK torstaina kello 21.00 Suomen aikaa. HS.fi seuraa ottelua paikan päällä.

Patronen: HJK:lla on nyt todella iskukykyinen joukkue

HJK:n