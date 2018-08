Oppilaat palaavat lomilta Liikkuviin kouluihin ympäri Suomen – aktiivisuus kuitenkin vähenee iän myötä: ”Usein meillä aikuisilla on mielikuva, että yläkoululaiset eivät haluaisi liikkua välitunneilla”

Urheilu

Oppilaat palaavat lomilta Liikkuviin kouluihin ympäri Suomen – aktiivisuus kuitenkin vähenee iän myötä: ”Usein

Helsinkiläisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liikkuva koulu

”Avustus on mahdollistanut eri hankintoja, joihin rahat eivät riittäisi koulun omasta budjetista.”

Tammelinin

Rahoitusta

Vaikka

Koululaisten

Viidennen