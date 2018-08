Urheilu

Trumpia suututtaneet protestit jatkuivat NFL-liigan harjoitus­otteluissa – Liiga luopui ajatuksesta sakottaa p

Amerikkalaisen jalkapallon

Esimerkiksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/Kaepernick7/status/1027726100636553216

Donald Trump

Floridalaisten pelaajien

NFL-liiga